استقبال المراجعين من دون مواعيد مسبقة مع حثهم على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين لتخفيف الازدحام والتسهيل عليهم



فريق العمل: أسامة أبو السعود ـ بشرى شعبان ـ دارين العلي ـ عاطف رمضان ـ عادل الشنان ـ ثامر السليم ـ عبدالعزيز الفضلي



استعدت جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية لعودة موظفيها والعاملين فيها وبجميع القطاعات والمرافق التابعة لها بنسبة 100% وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وكما كان معمولا به قبل جائحة «كورونا».



وقد صدرت قرارات وتوجيهات للالتزام بالدوام الرسمي وعدد ساعاته كما كان مقررا سابقا وعودة تطبيق البصمة والتأكد من عمل أجهزتها وآلية استقبال المراجعين بشكل منظم وبما يسهل إجراءات العمل وانسيابيته، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة من السلطات الصحية المختصة، ولمتابعة تلك الاستعدادات تواصل فريق «الأنباء» مع عدد من المصادر الحكومية للتعرف على ما تم اتخاذه في هذا الشأن، وفيما يلي التفاصيل:



انطلاقا من حرصه على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بعودة الدوام بنسبة 100% اعتبارا من يوم الأحد القادم، اصدر وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا رقم 11 لسنة 2022 بشأن قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13/3/2022 وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم «4» لسنة 2022.



وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:



مادة أولى: يتعين على جميع قطاعات وادارات الوزارة الالتزام بالتالي:



1 ـ الغاء العمل بالقرار الوزاري رقم (11/2022).



2 ـ عودة العمل بنظام البصمة وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن.



مادة ثانية:



1 ـ اعادة ساعات العمل الرسمي المعتاد (7) ساعات على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولا بها بالوزارة قبل جائحة «كورونا».



2 ـ التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي.



مادة ثالثة: على جميع الموظفين الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة وتعديلاتها.



وختم قرار المستشار الجلاوي بالمادة الرابعة: «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13/3/2022 وإبلاغه لذوي الشأن.



«الأوقاف»



وكان وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي قد اصدر قرارا إداريا بإلغاء كل حالات الإعفاء من العمل المقررة لبعض الموظفين في الوزارة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» والتي بدأت منذ 12/1/2022 ومن ثم عودتهم للعمل مجددا اعتبارا من 13/3/2022.



وسيكون العمل وحضور الموظفين بنسبة 100% من يوم الأحد المقبل باستثناء الحاصلين على إجازات.



«الشؤون»



وفي وزارة الشؤون، أكد مصدر خاص لـ«الأنباء» أن وكيل الوزارة كان قد اصدر تعميما خاصا بشأن العودة الى العمل والدوام بكامل طاقته في كافة قطاعات الوزارة وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالعودة الكاملة الى العمل في 13 الجاري.



واكد المصدر ان جميع قطاعات الوزارة على أتم الاستعداد لعودة العمل الطبيعي، تنفيذا للقرار سواء لناحية جهوزية المكاتب وأجهزة البصمة وتوزيعها وكل ما يتعلق بالعمل، كما ان الوزارة تستقبل المراجعين وفقا للدوام كما كان قبل انتشار جائحة «كورونا» وسيكون الدوام في الوزارة كاملا في جميع الإدارات والأقسام.



«القوى العاملة»



بدورها، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، على جهوزيتها التامة للعودة الى العمل بكافة قطاعاتها، واكد مصدر أن هناك تعميما صادرا بشأن العودة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للالتزام بساعات الدوام وتطبيق البصمة، مشيرا إلى أن جميع الادارات جاهزة لاستقبال موظفيها والمراجعين صباح الاحد المقبل.



«ذوي الاعاقة»



وعلى مستوى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، اكد مصدر ان الهيئة بكامل جهوزيتها للعودة الى الدوام الطبيعي قبل الجائحة وان اللجان الطبية والتعليمية وكافة الادارة تعمل بطاقتها الكاملة.



«الكهرباء والماء»



كذلك اكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ«الأنباء» ان الوزارة على استعداد للعودة للدوام بشكل كامل وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء مع التقيد بالارشادات الصحية.



وقالت المصادر: ان مكاتب الموظفين جاهزة للدوامات، حيث سيتم العمل وفق ما كان معمولا به قبل الجائحة بمن فيهم المعفون من الدوام.



ولفتت المصادر الى انه تم اجراء عمليات صيانة شاملة على اجهزة البصمة سواء على النظام الجديد اي بصمة الوجه في المواقع التي تم التركيب فيها، وكذلك اجهزة النظام القديم تمهيدا لاستقبال الموظفين بالاعداد الكاملة.



وقالت المصادر: منذ الاحد المقبل ستكون قدرة العمل كاملة في الوزارة، حيث لن يتغيب الا اصحاب الاجازات الدورية والعادية، لافتة الى انه تم اخطار جميع الموظفين بذلك عبر مسؤوليهم المباشرين من مديرين ورؤساء اقسام.



وحول المراجعين، اكدت المصادر ان الوزارة تقدم معظم خدماتها الكترونيا، ويمكن لجميع العملاء الانتفاع من هذه الخدمات على المنصات الالكترونية المتنوعة سواء موقع الوزارة او منصة «سهل»، لافتة الى انه يمكن للعملاء التوجه الى الوزارة لإنهاء معاملاتهم غير المتوافرة على التطبيقات الالكترونية، وكذلك لمن يفضل الحضور شخصيا.



«التجارة والصناعة»



وفي وزارة التجارة والصناعة، ذكرت مصادر لـ«الأنباء» ان الوزارة قد استعدت أيضا لتنفيذ التعميم رقم 4 لسنة 2022 بشأن قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الاحد المقبل.



وأضافت المصادر ان الوزارة اعطت تعليماتها لموظفيها بالتقيد بتنفيذ هذا التعميم على ان يكون الدوام لمدة 7 ساعات، كذلك عودة بصمة الحضور.



ولفتت المصادر الى ان الوزارة شددت من خلال تعليماتها لموظفيها على ضرورة التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية والتي منها الاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة.



واشارت المصادر الى انه بالرغم من حضور الموظفين بنسبة 100% من يوم الاحد المقبل الا ان تواجد المراجعين في مقر الوزارة قل مقارنة بالسابق وذلك نتيجة التطور التكنولوجي وقيام معظم المراجعين بتنفيذ خدماتهم من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.



«الأشغال العامة»



قال مدير مركز نظم المعلومات ومدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الاشغال العامة م.أحمد الصالح في تصريح لـ«الأنباء» إن الوزارة استعدت بشكل كامل لعودة نظام الدوام الرسمي لموظفيها بواقع 7 ساعات يوميا بكامل قوة العمل بنسبة حضور للموظفين 100% وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 13 مارس الجاري.



وأضاف م.الصالح أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع الموظفين لديها بعودة العمل بنظام البصمة وفقا للتعميم الصادر من الجهات المعنية وإلغاء حالات الإعفاء من العمل، على ألا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانونا، وكذلك إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير.



وذكر م.الصالح انه على جميع من تم تعيينه في الوزارة بعد تاريخ 12 يناير 2022 مراجعة قسم متابعة الدوام بإدارة شؤون الموظفين لتفعيل بصمته، وذلك حتى يتم اعتماد البصمة.



«الرعاية السكنية »



كما أكملت المؤسسة العامة للرعاية السكنية كافة استعداداتها لبدء الدوام لمباشرة الدوام مطلع الاسبوع المقبل بنسبة 100‎‎% طبقا لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة، حيث تم التعميم على كافة الموظفين في مختلف قطاعات وادارات المؤسسة بالعودة الى الدوام بنسبة 100‎‎% ومباشرة العمل كسابق عهده دون وجود اي استثناءات وطبقا لقانون الخدمة المدنية والنظم واللوائح المعمول بها.



«المواصلات»



وفي وزارة المواصلات أكدت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان وكلاء القطاعات المختلفة قاموا بإصدار تعاميم على مختلف الادارات التابعة لهم لمباشرة العمل بنسبة 100‎‎% ابتداء من يوم الاحد المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واحكام قانون الخدمة المدنية، مع الغاء كافة الاستثناءات التي كانت ممنوحة خلال الفترة السابقة كإجراء احترازي تجاه وباء «كورونا»العالمي، كما اشارت المصادر الى استعداد الوزارة لاستقبال موظفيها لاداء المهام الموكلة إليهم كل حسب اختصاصه ومعاودة العمل بصورة طبيعية تماما كسابق عهدها قبل ان تجتاح «كورونا» العالم بأسره.



جامعة الكويت



بدوره، أكد أمين عام الجامعة بالإنابة د.مرضي العنزي على جميع العاملين بجامعة الكويت انه تم إلغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة بشأن تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد مع ما يترتب على ذلك من آثار، مشيرا الى انه بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية تم الغاء كافة حالات الإعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانونا.



ولفت د.العنزي الى انه تم إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة الى العمل بكامل قوة العمل الرسمية بنسبة 100% مع عودة العمل بنظام البصمة وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن، وإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا، داعيا الى ضرورة إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد 7 ساعات على ان يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولا بها.



وأشار د.العنزي الى ضرورة التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، مؤكدا على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة.



«التربية»



بدورها، تستعد وزارة التربية كبقية الجهات الحكومية في الدولة الى العودة الكاملة لموظفيها بمختلف قطاعاتها اعتبارا من الاحد المقبل وذلك تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية.



وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان الدخول للوزارة سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل لجميع المراجعين دون حجز موعد مسبق، مشيرة الى انه تمت صيانة وتفعيل اجهزة البصمة التي سيتم العمل بها لموظفي الوزارة وقطاعاتها ومناطقها التعليمية المختلفة.



وبينت المصادر انه تم تجهيز مواقف سيارات الموظفين وكذلك تفعيل الكروت، موضحة انه تم منذ يوم امس انهاء مهمة المتطوعين الذين يقومون بتنظيم عملية الدخول للوزارة، متمنية الصحة والسلامة للجميع.