أعلنت «جمعية إنسان الخيرية» عن عودة دورات مركز ورثة الأنبياء بحلتها الجديدة، وذلك برعاية وزير الأوقاف عيسى الكندري، وذلك بمسجد خالد الياقوت بضاحية الصديق في منطقة جنوب السرة.



وأوضحت الجمعية في بيان لها أن دبلوم ورثة الأنبياء سينطلق يوم الجمعة المقبل 11 الجاري، تحت إشراف ورئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عثمان الخميس، مضيفة أن الدورات تأتي بشكل جديد ومختلف عن السابق، إذ ستكون مكثفة ولـ 8 أيام فقط، وبمقدار 6 دورات في السنة، وستتوافر عبر الـ «أونلاين» للراغبين في المشاركة من خارج الكويت.



وذكرت أن التسجيل سيكون من خلال رابط وضعه مركز ورثة الأنبياء على حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الدورات تشهد إقبالا متميزا هذا العام، حيث سجل أكثر 600 مشترك، ممن لهم رغبة في تعلم أمور الدين.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عثمان الخميس إن العلم من أشرف المطالب، وبه تحقق للأمة العزة والرفعة، ومن هذا المنطلق نحرص على توفير مراكز العلم والدورات التدريبية التي تعنى بتوفير منهج علمي أكاديمي مؤصل في العلوم الشرعية يشارك في تدريسه نخبة مختارة من أهل العلم والأكاديميين.