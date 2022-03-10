باهي أحمد



حجبت الكويت 139 موقعا الكترونيا عن مستخدمي الشبكة العنكبوتية من مواطنين ومقيمين خلال 2021، وذلك لمخالفتها الآداب العامة أو لضلوعها في عمليات نصب واحتيال أو لانتهاك حقوق الملكيات وللخصوصية والتصيد الالكتروني.

وتفصيليا، أظهرت أرقام رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة تلقت وأصدرت 323 طلبا وقرارا بحجب أو رفع حجب مواقع إلكترونية خلال العام الماضي من بينها 140 طلبا بحجب مواقع، فيما تم حجب 139 موقعا فعليا خلال العام، كما تلقت طلبات برفع الحجب عن 23 موقعا إلكترونيا، بينما قامت برفع الحجب فعليا عن 21 موقعا الكترونيا.

وأشارت إلى أن 58% من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن حجب أو رفع الحجب عن المواقع الالكترونية في الكويت تمت خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2021، حيث حجبت خلال الثلاثة أشهر 80 موقعا إلكترونيا من إجمالي المواقع التي تم حجبها خلال العام كاملا.