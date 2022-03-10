عبدالحميد الخطيب

أعلن المخرج مناف عبدال عن انتهاء تصوير مسلسل «سنوات الجريش»، موجها الشكر لكل النجوم المشاركين في العمل وعلى رأسهم الفنانة القديرة حياة الفهد، ووصل الشكر الى الفريق المصاحب له خلف الكاميرا، متمنيا أن ينال المسلسل رضا الجمهور عند عرضه في شهر رمضان المبارك، وقال عبر حسابه في «انستغرام»: «لا يمكن لاحد أن يصبح قائدا ناجحا إن أراد أن ينجز العمل وحده، أو أراد أن تنسب كل الإنجازات له، شكرا للجميع، والله الموفق».



وكان عبدال قد أكد لـ «الأنباء» في تصريح سابق ان العمل بعيد كل البعد عن السياسة، ولفت الى أن قصته حقيقية وحدثت خلال فترة الحرب العالمية الثانية، عندما تم زرع ألغام في مياه الخليج، ولم يستطع أهل المنطقة دخول البحر للغوص واستخراج اللؤلؤ أو إحضار البضائع من البلدان الأخرى، ما تسبب في انتشار المجاعة، فما كان من الحكومات في الخليج إلا أن قامت بتوزيع «الجريش» على شعوبها، وأشار الى أن المسلسل يسلط الضوء على دور «العروبة» والتكاتف العربي من جميع الجنسيات في وقت المحن، وترابطهم العفوي.



جدير بالذكر ان مسلسل «سنوات الجريش»، فكرة حسين المهدي، تأليف وسيناريو وحوار محمد النابلسي، إشراف يوسف الغيث، إعداد سامي العلي، وإخراج مناف عبدال، وبطولة الفنانة القديرة حياة الفهد، ومعها نخبة من النجوم، منهم: حسن البلام، علي السبع، ليلى السلمان، حمد العماني، عبدالله الخضر، هبة الحسين، د.حبيب غلوم، ستيفاني صليبا، رجاء بلمير، وآخرين.