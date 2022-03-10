قدمت أول أغنية وطنية لي مهداة إلى الكويت.. وشاركت في «ليلة خميس» و«ليالي الكويت»

لم أجد نفسي في مجال التمثيل.. و«قلبي معاك» بدايتي مع الأعمال ذات الإيقاع السريع



حوار: ياسر العيلة



تعتبر سماوة الشيخ ملحنة ومطربة مرت على مجال التمثيل في عجالة من خلال مشاركتها في مسلسل «الخطايا العشر»، غير أنها سرعان ما عادت ادراجها للتركيز على مجالي التلحين والغناء.



والدها الموسيقار والفنان البحريني خالد الشيخ، كما وضعت الألحان وغنت شارة مسلسل «الكون في كفة». «الأنباء» التقتها وكان هذا الحوار:



يقال عنك إنك ممثلة ومطربة؟ هل سبق وشاركت في أعمال درامية؟



٭ نعم شاركت في عمل واحد درامي مع عبدالله بوشهري حمل اسم «الخطايا العشر» وكانت تجربة حلوة لكنني لم أجد نفسي في مجال التمثيل فأنا في الأساس مطربة.



هل عرضت عليك أعمال درامية أخرى؟



٭ نعم، وكنا قد شرعنا في التصوير بالفعل، لكن بدأت أحداث كورونا وتوقف التصوير، ومن بعدها ركزت أكثر على الغناء والتلحين.



هذا معناه أن كل رصيدك مسلسل واحد؟



٭ نعم.



ما جديدك في عالم التلحين والغناء؟



٭ أتواجد في الكويت حاليا لأن ثمة تعاون بيني وبين د.يعقوب الخبيزي بمناسبة العيد الوطني، وهو أول تعاون يجمعني معه، وأعتبر ذلك إضافة كبيرة في مسيرتي الفنية، وشاركت أيضا في برنامج «ليلة خميس» مع المايسترو أحمد العود، وأيضا برنامج «ليالي الكويت» والبرنامجان لتلفزيون الكويت.



كيف تم التعاون بينك وبين د.الخبيزي؟



٭ جمعني لقاء بالدكتور يعقوب الخبيزي عن طريق الموزع يعقوب الكندري، وهناك صلة تجمع ما بين الوالد ود.الخبيزي.



وماذا عن الأغنية التي تجمعكما؟



٭ الأغنية بعنوان «يا كويت احبج» من كلمات سالم العلي وألحان د.يعقوب الخبيزي، وهي أول أغنية وطنية لي إلى الكويت، ويغلب عليها جو البداوة وروح الفرح والطرب لتناسب الاحتفالات خاصة وأنا تحديت نفسي فيها من حيث طبقة الصوت.



حدثينا عن نشاطك الفني خلال الفترة السابقة.



٭ طرحت منذ شهر عملا حمل اسم «قلبي معاك» كلمات صهيب السامر وهو شاعر عراقي متميز، وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع يعقوب، وهي أغنية بروح جديدة أبتعد بها قليلا عن الجو الكلاسيكي والسامري، واعتبر هذه الأغنية بدايتي مع الأعمال ذات الإيقاع السريع.



أنت من أسرة طربية فنية، فحدثينا عن الوالد وملاحظاته على صوتك.



٭ في بداياتي دائما كان الوالد يوجهني كي أغني من طبقات أعلى، وعلى الرغم من أنني لم أدرس الموسيقى لكنني التحقت لفترة بالمعهد في البحرين وتلقيت تمرينات على الصوت، فأنا ابحث عن هوية تميزني كمطربة وملحنة.



كم يبلغ رصيدك من الأغنيات حتى الآن؟



٭ رصيدي 9 أغنيات هي «شعوري الراقي، ما ينام، غصب عني، هكذا، قلبي معاك، ثلاث سنين، فزيت، جنون الراء، الكون في كفة».



أي من تلك الأغنيات تعتبرينها محطة مهمة في مسيرتك؟



٭ أغنية «ثلاث سنين».



هل قمت بالتلحين لآخرين أم لنفسك فقط؟



٭ لحنت لنفسي، وكذلك لحنت للفنانة السعودية تهاني السلطان حملت اسم «هوى داره» والحمد لله الأغنية لاقت أصداء ونجاحا مميزا، ولحنت أيضا للفنانة رولان، كما تعاونت مع الشاعرة نون والشاعرة رزان.



كيف تتعاملين مع واقع الإنتاج الحالي؟



٭ هناك بعض المنتجين، وبعض المرات يكون اجتهادا شخصيا مني، فطالما هناك إيمان بما تقدم فهناك يقين أن هناك مردودا سيأتيك.



غنيت شارة مسلسل «الكون في كفة»، فهل التقيت بفناني العمل أم اكتفيت بقراءة القصة؟



٭ لم أتعمق في القصة بل أخذت الحالة بشكل عام، والعنوان كان بالنسبة لي بداية الدخول في اللحن.



هناك اتهام دائم أن الخليج ليس به أصوات نسائية بالقدر الكافي، فما قولك؟



٭ الأصوات النسائية في الخليج قليلة بالفعل، لكنني على يقين أن المستقبل يحمل لنا طاقات غنائية نسائية شابة واعدة وقوية لأن جيلي من المطربات ومن بعدنا جيل متعطش لتقديم كل ماهو جديد في هذا المجال بالإضافة انهم أكثر جرأة.



في ظنك.. السوشيال ميديا مفيدة أم مضرة؟



٭ الأمر يتوقف على استخدامي لها، فلو استخدمت السوشيال ميديا للترويج لأعمال فهو أمر محمود، أما لو كان الأمر يومي بشكل روتيني فستثنيني عن مسيرتي وتؤثر علي تأثيرا سلبيا.



هناك رأي يقول ان نجاح الأغنية يقاس بعدد المشاهدات على اليوتيوب، فما قولك؟



٭ لست مع هذا الرأي لكنه للأسف أصبح الطاغي والمتصدر لقياس نجاح الأغنية بالفعل.



أين أنت من الحفلات الغنائية؟



٭ شاركت في حفل في البحرين خاص بتكريم الوالد خالد الشيخ في المسرح الوطني بالبحرين.



هل فكرت في المشاركة في برامج اكتشاف المواهب؟



٭ كنت على وشك المشاركة في برنامج «ذا فويس» لكنني وجدت الأمر يتعارض وقتها مع دراستي فاخترت الدراسة.



سماوة تأثرت بمن من الأصوات الغنائية؟



٭ تأثرت بنوال وأحلام وداليا مبارك ورولان وماجد المهندس وعبدالمجيد عبدالله وعايض.



كيف ترين حفلات موسم الرياض والنقلة التي حدثت في السعودية؟



٭ أهنئهم بقوة، وأتمنى أن اغني هناك وهنا في الكويت وكل الدول الخليجية.