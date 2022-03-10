مفرح الشمري



الإعلامية القديرة أمل عبدالله مهما نتحدث عنها لا نوفيها حقها، فلها العديد من البرامج الاذاعية والتلفزيونية وأنتجت وألفت العديد من الاعمال الدرامية والمسرحية، ولكن هل تعلم وزارة الاعلام ان الاعلامية القديرة أمل عبدالله طريحة الفراش في منزلها منذ 20 يوما ولا تستطيع النزول من سريرها الا بمساعدة بسبب آلام العظام التي تعاني منها والتي تعبت بسببها من كثر عدم وجود استشاري عظام يفحصها بمستشفياتنا عندما تذهب اليهم سواء في الحكومة أو الخاص!.



«الأنباء» تواصلت مع الإعلامية القديرة أمل عبدالله للاطمئنان على صحتها، فقالت: «صارلي 20 يوم يا مفرح وانا بفراشي وما اقوم إلا بالمساعدة وكل ما اروح المستشفى يعطوني ابرة وأرد للبيت ومو محصلة استشاري عظام يفحصني او يعالجني لانهم عندهم مواعيد، حاولت اتصل على «الإعلام» علشان يكلمون احد بـ «الصحة» ويشوفولي استشاري عظام مختص لأن الالم ذابحني، بس للاسف «الإعلام» ما يردون على اتصالاتي، انا مابي شي منهم بس ابي دكتور استشاري واتعالج على حسابي وانا للحين بفراشي».



معقولة يا جماعة ما تردون على إعلامية بحجم أمل عبدالله.. الله المستعان وما تشوفين شر يا أم خالد.