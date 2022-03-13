مثمنا كفاءته المهنية العالية وأداءه القيادي المتميز خلال فترة توليه منصب مدير عام بالتكليف، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين فهد البدر في منصب مدير عام إدارة العمليات في البنك، ومن المقرر أن يقوم من خلال منصبه الجديد بقيادة فريق عمل تلك الإدارة من أجل رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات التشغيلية في KIB، مع توليه مهمة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ للحلول والبيئات التشغيلية، مساهما بدوره كعنصر رئيسي ضمن الإدارة التنفيذية في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية.



وقد أكد KIB أن البدر يتمتع حاليا بجميع المهارات والأدوات اللازمة التي تمكنه من قيادة هذه الإدارة بنجاح، فقد كان البدر قد انضم إلى فريق الإدارة التنفيذية في KIB خلال العام 2019 مساعد مدير عام للعمليات، حاملا معه سجلا حافلا من الخبرة التي تمتد لأكثر من 18 عاما في العديد من الوظائف والمجالات ذات الصلة، علما أن خبرته الرئيسية تتركز في مجال إدارة العمليات التشغيلية.



كما شدد البنك على التزامه بتبني المواهب الوطنية المتميزة في القطاع المصرفي، وحرصه على رعايتها وتطوير قدراتها في مجالاتها المتخصصة للصعود بمسيرتها المهنية إلى مناصب عليا، حيث جاء قرار تزكية البدر لمنصب مدير عام نظرا لما أثبته من جدارة في تولي المهام القيادية لإدارة العمليات وما قدمه من إضافة لها عبر تعيين خبراته الواسعة في المجال، شاغلا قبل انضمامه لـ KIB مناصب إدارية وتنفيذية متعددة لدى العديد من البنوك المحلية، كذلك لما حققه من إنجازات كمدير عام بالتكليف ساهمت في رفع الكفاءة العامة للأعمال المرتبطة بها بشكل عام.



وبهذه المناسبة، يفخر البنك بانضمام البدر رسميا لفريق الإدارة العليا لـ KIB، وهو القرار الذي جاء تفعيلا لأحد أهم أركان استراتيجية البنك المتكاملة، والمتعلقة بالاستثمار في كوادره الوطنية ذات الكفاءات العالية والخبرات المتميزة وتمكينها لتشغل العديد من المناصب القيادية فيه، مما يسهم في تعزيز مكانة البنك ويميزه ككيان وطني ومؤسسة محلية رائدة ضمن القطاع المالي والمصرفي في الكويت.



ويحمل البدر شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الكويت، كما صاحبها عدة شهادات مهنية في قطاع الأعمال من جامعات عالمية مرموقة، منها جامعة كاليفورنيا بيركلي، وهارفارد.