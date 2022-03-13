علي إبراهيم



أظهرت أرقام رسمية أن متوسط أدنى تكلفة لمكافأة المتقاعدين التي أعلن عنها عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب سعدون حماد عند 2000 دينار، يبلغ نحو 303 ملايين دينار، وذلك للمتقاعدين من أصحاب المعاشات على قيد الحياة البالغ عددهم 151.68 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من دون المستحقين للمعاشات ويصرفون.

ويستحوذ المتقاعدون من الجهات العسكرية، على نحو 20% من متوسط إجمالي المكافأة بواقع أكثر من 62 مليون دينار لنحو 31.08 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينما يحصل أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المتقاعدين العاملين لدى صاحب عمل أو العاملين لحسابهم الخاص على 241 مليون دينار، بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي متوسط المبالغ المتوقع دفعها لنحو 121 ألف متقاعد.