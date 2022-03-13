عبدالوهاب الرشود: «بيتك» أكد ريادته عالمياً.. ونجح بتطوير أفضل الحلول المصرفية المبتكرة

حققنا قفزات نوعية بتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي.. عبر تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية

البنك استطاع التكيف مع تحولات الأسواق والتكنولوجيا عالمياً باقتصاد ما بعد «جائحة كورونا»

التقديرات والجوائز التي يحصدها «بيتك» إشادة واضحة بإسهاماته في صناعة التمويل الإسلامي



حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) 5 جوائز مرموقة من مجلة «إيميا فاينانس» في النسخة الرابعة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لعام 2021، في إنجاز جديد يؤكد تفوق البنك وريادته في تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية.



وفاز «بيتك» بجوائز «أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، و«أفضل بنك إسلامي في الكويت»، و«المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط»، بالإضافة إلى «أفضل بنك إسلامي في البحرين».



تكريم المؤسسات الناجحة



وتعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية بناء على أدائها المالي، ومعايير جودة خدماتها، والتميز في القطاع المصرفي.



وتستند جوائز المجلة المالية المرموقة إلى معايير أساسية في عملية اختيارها لأفضل البنوك، تتضمن الحصة السوقية للبنك، ونمو منتجاته في السوق، وربحيته، والابتكار في المنتجات والخدمات، إضافة إلى جودة استراتيجية أعماله.



مكانة مرموقة



وتعليقا على الجوائز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، إن الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخرا تضاف إلى سلسلة الجوائز والتكريمات نالها البنك سابقا، وهي بمنزلة اعتراف بالمكانة المرموقة التي وصل إليها «بيتك» ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا.



وأكد أن «بيتك» وعلى الرغم من الجائحة العالمية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا، إلا أنه نجح في تطوير أفضل الحلول المصرفية والمالية المبتكرة، وأكد ريادته عالميا، لافتا إلى نجاح استراتيجية التحول الرقمي.



وأضاف الرشود ان «بيتك» استطاع التكيف مع تحولات الأسواق والتكنولوجيا في اقتصاد ما بعد جائحة كورونا، واستراتيجيات الاستثمار المسؤولة اجتماعيا، وعمل على تعزيز إيراداته أثناء التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها الجائحة، فحقق قفزات نوعية في سرعة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن تبوؤ مكانة رائدة في سوق الصكوك الإسلامية والخدمات المالية.



وأشار إلى أن تحقيق هذه الإنجازات والتقديرات والفوز بالجوائز العالمية لم يكن ليحصل لولا ثقة مساهمي وعملاء «بيتك»، إضافة إلى الجهود المتفانية لكوادره وكفاءتهم، مؤكدا أن الجوائز ليست مجرد إنجاز وتقدير فحسب، بل هي دافع لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، ودليل على قدرة «بيتك» على تقديم كل ما هو مبتكر يساعد في تلبية احتياجات عملائنا والنهوض بالصناعة المصرفية وتعزيز الاقتصاد الكويتي.



صناعة التمويل الإسلامي



وأكد الرشود ان التقديرات والجوائز التي مازال يحصدها «بيتك»، ماهي إلا إشادة واضحة بإسهاماته في صناعة التمويل الإسلامي عبر تلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترسيخ دعائم استدامة نمو الصناعة في المستقبل بكفاءة عالية، ومواكبة أحدث التقنيات التمويلية والمصرفية.



وتبرهن الجوائز الجديدة كـفاءة أداء الـبـنك وتفوقه في تـقديم الخدمـات المبتكرة ذات الجودة العـالية من خلال بنيته التحـتـية الرقمية المتطورة، كما تعكس أهمية استراتيجية التحول الرقمي لـ «بيتك» التي أكدت إدارته الحصـيفة ونهجه الاسـتـبـاقـي فـي تبني التكنولوجيا والابتكار وتركيزه على تعـزيز تجربة العملاء من خلال تـقديم أفضل الحلول المصرفية المتطورة. يذكر انه خلال 2021، حصد «بيتك» 20 جائزة مرموقة على مستوى المجموعة من جهات ومؤسسات عالمية متخصصة في عالـم المال والأعمال، وذلك تقديرا لتفوق البنك ومساهماته، والمؤشرات المالية، وعناصر التميز والمبادرة والابتكار الرقمي في المنتجات والخدمات، ورضا الـعـمـلاء، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية.



وتجدر الإشارة إلى أن المجلة المالية البريطانية «إيميا فاينانس» تغطي الأسواق المالية الديناميكية في أوروبا، والـشرق الأوسط، وأفريقيا من خلال تحليلات متخصصة على يد فريق من الخبراء.