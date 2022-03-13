بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج ورشة عمل لموظفي البنك، بعنوان «تكافؤ الفرص، الاحتفال بالثامن من مارس»، بمشاركة عدد من قيادات البنك، الذين استعرضوا خبراتهم وقصص نجاحهم في مجال تمكين المرأة.



وتضمنت ورشة العمل، حلقة نقاشية تناولت العديد من الموضوعات والقضايا التي من شأنها التأثير على المرأة في مكان العمل، وتشمل: التمكين الذاتي، وكيف تكون حليفا لزملائك في العمل والتوازن بين الحياة العملية والاجتماعية ومنح التقدير لمن يستحقه. وتحدث في الحلقة النقاشية كل من: فيصل الغربللي نائب المدير عام الخدمات المصرفية للشركات، ونجلاء العيسى نائب المدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، ونورة الحوطي مساعد مدير عام ـ الخدمات المصرفية للشركات، وحامد التميمي مدير تنفيذي الموارد البشرية.



وبهذه المناسبة، قالت المدير عام لإدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج إن اهتمام بنك الخليج بالمرأة يأتي تطبيقا لاستراتيجية البنك 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كونه أحد الموقعين على مبادئ تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، في مكان العمل والمجتمع، والتي تجسدت مؤخرا في قرار مجلس إدارة البنك بإلغاء كافة حالات التميز بين موظفيه من النساء والرجال وتحقيق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، ليكون بذلك «الخليج» أول بنك في الكويت يطبق هذا القرار.



وأشارت إلى أن المشاركة في تلك الفعاليات تستهدف تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة في البنك والمجتمع، وتبادل قصص النجاح لنشر الوعي حول تلك القضايا الحيوية، بما يرسخ دور بنك الخليج الرائد في القطاع المصرفي وقطاع الأعمال التجارية بالكويت.



وأضافت: كوادرنا محل فخر واعتزاز ولدينا إيمان راسخ بأن تأسيس بيئة عمل عادلة، يتم فيها دعم المرأة وتمكينها، يحقق المزيد من النجاح للبنك، ويجعل ثقافة العمل صحية بشكل أكبر للجميع، بما يعزز مكانته، باعتباره الوجهة المفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي.