نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا معرض الفرص الوظيفية الـ 23 على مدى يومين (ينتهي اليوم) برعاية وحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، م.عمر الكندري، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، نواف أرحمه، وبمشاركة عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص. كما تضمن المعرض الذي حظي بإقبال طلابي كبير، تنظيم جلسات حوارية متنوعة، سلطت الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بواقع سوق العمل. من جانبه، أشار رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، نواف أرحمه، إلى أن المعرض يمثل مناسبة مهمة تختصر الكثير من الجهود على الخريج في محاولته البحث عن العمل، مبينا أن جامعة الخليج حريصة على تحقيق هذا المطلب المهم، بما تطرحه من تعليم متقدم والعمل على تسليح الطالب بالمعرفة والمهارة المطلوبة، إلى جانب حرصها على انخراط الطلبة في برامج تدريبية قبيل تخرجهم.



بدوره، أوضح الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة عمر الكندري، أن الأمانة حريصة على تشجيع تنظيم مثل هذا المعرض، لما له من نفع كبير يعود على خريجينا الباحثين عن العمل، وكذلك الطلبة الذين يتطلعون لفهم طبيعة ومتطلبات سوق العمل الكويتي، مؤكدا الفخر بما وصل إليه خريجو الكليات والجامعات الخاصة من مستوى جعلهم من بين الخريجين الأكثر طلبا في سوق العمل.



وشهد المعرض مشاركة واسعة من قبل الجهات والمؤسسات، شملت: شركة صناعات الغانم، بنك الخليج، «بيتك»، بنك بوبيان، «KIB»، مجموعة الملا، «Ooredoo» (رعاية ماسية للمعرض)، بالإضافة إلى كل من البنك الأهلي الكويتي، بنك الكويت الوطني، بنك وربة، بنك برقان، البنك التجاري (رعاية بلاتينية)، إلى جانب «STC»، و«مبادر» و«EY» (رعاية فضية).