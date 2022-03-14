أصدرت الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية العدد 41 من مجلة أوقاف المحكمة، والتي تعتبر أحد مشروعات الدولة المنسقة لملف الأوقاف في العالم الإسلامي، وتشرف عليها الأمانة ممثلة للكويت. ويزخر هذا العدد بعدة بحوث محكمة باللغة العربية منها: «المقاولة الوقفية لتحقيق التنمية المستدامة: رؤية استشرافية لقطاع الوقف في الجزائر (عام 2030م)» (د. أمين عويسي- د. جمال معتوق)، و«المؤسسات الخيرية الخليجية ومرحلة (كوفيد-19)- ركائز الدور الحالي وتصور لمهام المستقبل» (د.ريهام أحمد خفاجي)، و«دور الوقف في مواجهة الجوائح والكوارث الطبيعية والبيئية».