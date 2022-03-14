فازت شركة لولو هايبر ماركت، أكبر وجهة تسوق في الكويت والشركة الرائدة إقليميا في مجال تجارة التجزئة بجائزة سيرفس هيرو 2021 المرموقة في تقييم خدمة العملاء، وذلك عقب تصويت العملاء لها في الكويت للشركة على أنها «أفضل سوبر ماركت في البلاد في عام 2021».



وهذه هي المرة الثالثة التي يقع فيها الاختيار على شركة لولو هايبر ماركت لتفوز بهذه الجائزة السنوية بعد فوزها بجائزة سيرفس هيرو للعام 2012 و2013 جائزة تقييم خدمة العملاء لأفضل متجر متخصص في الكويت.



وفي بيانها عبر وسائل الإعلام عقب الحفل الذي أقيم لتقديم جائزة «سيرفس هيرو 2021» في 7 مارس، عبرت الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت عن امتنانها وتقديرها لجميع عملائها الكرام والمهنئين والمساهمين الآخرين على التصويت وكذلك على ثقتهم في العلامة التجارية، كما أكد البيان على فخر الهايبر ماركت بأنه الوحيد في العالم العربي الفائز بمؤشر رضا العملاء بنسبة 100%.



وأفاد بيان الإدارة العليا للهايبر ماركت في الكويت بأنه «بصفتنا تاجر تجزئة يحمل على عاتقه مسؤولية كسب رضا العملاء» فإننا ملتزمون نحو عملائنا الأوفياء والكويت العظيمة بتسهيل الوصول إلى سوق صحي جيد التنظيم يمكنهم من شراء منتجات ذات جودة عالية بأفضل الأسعار التنافسية في أجواء تسوق عالمية راقية».



وأضاف البيان: «نولي كذلك أولوية قصوى لإثراء وتحديث مجموعة المنتجات المتراصة على الأرفف لتلبية أذواق ورغبات العملاء واستيفاء متطلباتهم والاستجابة لاختياراتهم. ولذا، روعي في وضع خطط التوسع المستقبلية أن تمتد خدماتنا لتشمل كافة أرجاء البلاد وتلبية مختلف قطاعات عملائنا بأكثر الطرق كفاءة».