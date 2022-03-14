أعلن مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري عن إطلاق مشروع «إفطار الصائم»، مبينا أنه يتم تنفيذ المشروع داخل الكويت وخارجها. وقال الكندري: يعد مشروع «إفطار الصائم» واحدا من مشاريعنا الموسمية الرمضانية المميزة والذي تنفذه زكاة العثمان، موضحا أن قيمة السلة الرمضانية داخل الكويت تبلغ 30 دينارا، وخارج الكويت تتفاوت قيمة السلة تبعا لطبيعة الدول المستفيدة بحيث تبدأ من 15 دينارا، ويتم تنفيذ المشروع في 22 دولة، ونحرص على التنسيق المباشر مع وزارتي الشؤون والخارجية والتعاقد مع المؤسسات والجهات الرسمية والمشهرة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية لتنفيذ المشروع، للتبرع للمشروع من خلال التواصل على الأرقام التالية: 22667780 ـ 99388878.