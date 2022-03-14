بشار جاسم



كشفت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري عن موقفها من العودة إلى الفن، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» قالت فيه: «دائما أرى حماس أحبابي والمقربين مني ومتابعيني والفنانين اللي معاي في المجال لعودتي للمجال الفني، حماسكم وتشجيعكم وتقديركم لفني يسعدني».



وعبرت عن سعادتها الغامرة بحضورها، واستعادت ذكرياتها مع الفنان عبدالله السدحان في مسلسل «طاش ما طاش»، الذي كانت قد شاركت في بطولة أكثر من جزء منه، معلقة: «سعدت بالدعوة الجميلة لحضور مسرحية (أبو مساعد في مهب الريح)، سعدت جدا بلقاء الأستاذ الفنان القدير عبدالله السدحان، يوم مميز استرجعنا اجمل ذكرياتنا والمواقف الجميلة في مسلسل (طاش ماطاش)».