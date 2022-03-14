مفرح الشمري



يترقب جمهور الفنانة القديرة الراحلة انتصار الشراح عرض آخر أعمالها الكوميدية «دينار نصيب مختار» تأليف واخراج الفنان القدير أحمد جوهر على شاشة تلفزيون الكويت في رمضان المقبل، وذلك تقديرا لعطاءاتها ومسيرتها الحافلة، خصوصا ان المسلسل من انتاج تلفزيون الكويت وتمت اجازة عرضه في التلفزيون لكن بعد انتشار جائحة كورونا لم يتحقق حلم الراحلة انتصار الشراح بعرضه لأنها كانت تعتبره من الأعمال الكوميدية الهادفة والتي تتضمن أحداثا شيقة.



مسلسل «دينار نصيب مختار» يضم نخبة مميزة من النجوم: عبدالرحمن العقل، أحمد جوهر، حسين المنصور، ميس كمر، خالد العجيرب، شهاب حاجيه، مبارك سلطان وآخرين.



فهل يتحقق حلم جمهور الفنانة القديرة الراحلة انتصار الشراح بعرض المسلسل على شاشة تلفزيون الكويت في شهر رمضان؟.. ومنا للمسؤولين.