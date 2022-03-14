مفرح الشمري



ثمنت إدارة مهرجان ايام المسرح للشباب بدورته الـ13 مبادرة عضو هيئة التدريس في قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية د.نرمين الحوطي للسماح لطلبتها بالمشاركة في المهرجان، وذلك من خلال انشطة المركز الإعلامي وتحلـيـــل الـعـــروض المسـرحـيـــة وحـضـــور حلقاتها النقاشية وذلك للاستفادة منها ودعما لطلبتها حتى يعيشوا تجربة النقد وتحليل العروض ومناقشتها عن قرب، وهذه الفكرة وجدت الترحاب من رئيس المهرجان محمد المزعل الذي يستعين بعدد من خريجي قسم النقد والأدب المسرحي لادارة الحلقات النقاشية التي تقام يوميا في قاعة الندوات بمسرح الدسمة ويعقب عليها اساتذة ودكاترة متخصصون في فنون المسرح.



شكرا د.نرمين الحوطي على هذه المبادرة والشكر موصول الى إدارة المهرجان التي استعانت بخريجي قسم النقد والادب المسرحي الشباب في هذا المهرجان الشبابي.