سماح جمال



ضمن أنشطة المركز الإعلامي لمهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الـ 13، أقيمت أول من أمس في مسرح الدسمة ندوة حوارية بعنوان «المبادر المحترف» وهي مبادرة تحتضنها الهيئة العامة للشباب تحدث فيها محمد سعد العلوش المتحدث العام للهيئة العامة للشباب في الكويت عن برنامج «المبادر المحترف» بموسمه الثالث والذي تقدمه الهيئة العامة للشباب وبالتزامن مع يوم 13 مارس يوم الشباب الكويتي، فقال: برنامج «المبادر المحترف» الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء كونه من البرامج التي تسهم في تمكن الشباب في مجال ريادة الأعمال والدخول للقطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعود أهميته كونه يشجع الشباب الكويتي على المشاركة في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية لبناء وطنهم من خلال طاقاتهم وقدراتهم.



وأكمل قائلا: برنامج «المبادر المحترف» يقدم ضمن برامجه هذا العام برنامج «الاستزراع السمكي»، فكما لاحظنا جميعا أن «الأمن الغذائي» يعتبر من الجوانب الحيوية التي يجب تسليط الضوء عليها والاهتمام بها ودعمها، خاصة بعد ما مررنا به من أزمة كورونا، وكذلك يتضمن «المبادر المحترف» برامج أخرى في قطاعات مختلفة من بينها «التكنولوجيا، نظم المعلومات، الاتصالات، الفنون والآداب، المجال الإبداعي والإعلامي، الثروة الحيوانية، الأمن الغذائي الحرفي والصناعي، الصحة والبيئة والطاقة المتجددة، المشاريع المتناهية الصغر، الاستزراع السمكي». ويقدم البرنامج بالتعاون مع عدد من الجهات التمويلية ومن أهمها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك الصناعي، وهذا العام مع معهد الدراسات العلمية على برنامج «الاستزراع السمكي».



وتابع العلوش: البرنامج متاح للمشاركة للشباب للفئات العمرية من 21 إلى 34 عاما، ويمكن التقدم للانضمام للبرنامج مع تقديم السيرة الذاتية للمتقدم والتي تتم مراجعتها من خلال اللجنة للموافقة على قبوله. والبرنامج التدريبي يستمر لمدة ثلاثة شهور لمدة (100 ساعة) لتأهيل الشباب المشاركين من خلال برامج مكثفة في الجوانب الإدارية والتدريبية مثل إعداد دراسة الجدوى، خطة العمل، المشروع والابتكار في تصميم المنتجات والخدمات التجارية ومهارات التفاوض والتسويق وكيفية حساب الربح والخسارة وطريقة عرض الأفكار والمشاريع على مستثمرين والممولين. وهذه البرامج المكثفة ستؤهلهم لدخول السوق والاستفادة من الفرص الواعدة.



وصرح العلوش بأن البرنامج انضم له أكثر من 100 مشارك حتى الآن وأنهم يطمحون ليصل عدد المشاركين فيه إلى 500 مبادر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.



ولفت العلوش إلى أن الاختبارات التي يتم إجراؤها في نهاية البرنامج تؤكد مدى نجاح الدورة وإمكانات الشباب بعد اجتيازهم للبرنامج، ويعتبر كذلك من المؤشرات التي نقيس من خلالها مدى نجاح البرنامج وتساعدنا على تطويره.