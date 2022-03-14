أحال رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى النيابة العامة أمس ثلاثينيا من غير محددي الجنسية على خلفية حيازة مواد مخدرة وحبوب وسلاح ناري غير مرخص.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن حيازة «بدون» للحبوب المخدرة، وعليه تم التواصل مع النيابة العامة وطلب اذن نيابي لضبط المتهم. وبعد ذلك، قام أحد مصادر المباحث بالتواصل مع البدون والاتفاق معه على شراء كمية من الحبوب، ليتم ضبطه متلبسا، وبالانتقال إلى مسكنه تم العثور على نحو 500 حبة ونصف كيلو من الحشيش، الى جانب سلاح ناري غير مرخص ومبلغ مالي، تبين انه حصيلة بيع مواد مخدرة وحبوب .



كما احال رجال الامن الجنائي الى النيابة ايضا شابا من غير محددي الجنسية، إثر معلومات عن حيازته لحبوب واستدراجه لبيع 100 حبة لمصدر في المباحث، وعقب ضبطه وتنفيذا لإذن النيابة تم العثور في شقة في ميدان حولي على نحو 1500 حبة مخدرة ومبلغ 600 دينار.



على صعيد آخر، القى رجال نجدة محافظة حولي القبض على وافد مصري وذلك بعد الاشتباه به بمنطقة النقرة حيث تبين حيازته لحبوب مخدرة وتم إحالته الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيدا لإبعاده.