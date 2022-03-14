استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في مكتبه بمقر وزارة الداخلية امس وزير الداخلية الاسبق الشيخ ثامر العلي، ورئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، حيث قدما التهنئة للوزير النواف على الثقة الأميرية الغالية، وتوليه حقيبة وزارة الداخلية، متمنيين له التوفيق والنجاح.



من جهة اخرى، أعلنت قوة الإطفاء العام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ أحمد النواف سيقوم صباح اليوم برعاية وحضور حفل تخريج قوة الإطفاء العام، وذلك في مركز الإسناد بمنطقة الري. ومن المقرر ان يشارك في الحفل رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد وقيادات من قوة الاطفاء العام، ويعد تخريج الوزير لعدد من ضباط الاطفاء ثاني نشاط علني له بعد ان استقبل نهاية الاسبوع الماضي قيادات وزارة الداخلية سواء كانوا وكلاء وزارة مساعدين او مديرين عامين ولفيفا من ضباط الوزارة ومدنيين إلى جانب قيادات أمنية متقاعدة مثل الفريق طارق حمادة والفريق مصطفى الزعابي واللواء فيصل الجزاف، وذلك لتقديم التهاني له وإلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وتمنوا لهما التوفيق.