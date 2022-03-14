قال مصدر أمني إن واقعة صيد الحمام التي تم تداولها حدثت في منطقة الجابرية مشيرا الى ان الصائد وهو مواطن سلم نفسه عقب تداول المقطع الذي ظهر فيه يجمع ما لا يقل عن 50 حمامة داخل شبك، إلى ذلك ذكرت



الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي تعقيبا على مقطع فيديو متداول لشخص يقوم بصيد الكائنات الفطرية (حمام) حيث قالت ان الشخص تقدم من تلقاء نفسه الى ادارة شرطة البيئة، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة بيئية بحقه طبقا للمادة 100 من قانون حماية البيئة التي تحظر صيد أو قتل او امساك او جمع او ايذاء او حيازة او نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت او ميتة او المساس بصغار هذه الكائنات او بيوضها او اعشاشها او موائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع واعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة، ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.



كما حددت المادة 149 من نفس القانون عقوبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الادوات المستخدمة.



واهابت الادارة بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وفي حال رصد اي مخالفة بيئية عدم التردد في الاتصال على هاتف الأمان 112.