عبدالله قنيص



قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي امس بإعدام مواطن قتل شقيقته وجنينها في عناية مستشفى مبارك والحبس المؤبد لشقيقه الذي أطلق النار عليها قبل إسعافها.



وكان المحامي هشام الملا بصفته وكيلا عن زوج الضحية قد ادعى مدنيا وطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الجانيين، مشيرا إلى أن القاتل ارتكب جريمته مع سبق الإصرار.



وكانت النيابة قد اتهمت الأول بالشروع في قتل شقيقته بإطلاق النار عليها بقصد قتلها، والثاني اتهم بقتلها مع سبق الاصرار والترصد وأطلق عليها 5 رصاصات داخل غرفة العناية.



والتفتت المحكمة عن تنازل والد المتهمين.



المحكمة احالت المتهمين للطب النفسي لفحصهما وتبين مسؤوليتهما عن افعالهما وكتبت في ختام حكمها قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).