عبدالله قنيص



احتجزت إدارة الرقابة الأمنية في منفذ النويصيب الحدودي امس الاول عسكريا خليجيا، الى جانب التحفظ على دورية خليجية ايضا كان على متنها، وكذلك شخص من غير محددي الجنسية حاول العسكري تهريبه الى خارج الكويت. وقال مصدر أمني ان التحقيقات ستنتهي لمعرفة الأسباب التي دعت الموقوفين إلى ذلك، وإذا ما كانت عملية التهريب تلك بمقابل مالي أم لوجود صلة قرابة بين العسكري والبدون، مشيرا إلى ان الدورية التي استخدمت في محاولة التهريب تم التحفظ عليها، على أن يرسل تقرير بشأن الواقعة إلى السلطات التابعة للعسكري، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



حول تفاصيل الواقعة، قال مصدر أمني إن دورية خليجية ولدى خروجها من البلاد بعد إنجاز مهمة تسليم بريد على الأرجح تم توقيفها للاشتباه، وتبين ان هناك شخصا بداخلها، وتبين ان الشخص من غير محددي الجنسية وغير مصرح له بالسفر، فيما زعم العسكري الخليجي في بداية التحقيق معه ان مرافقه رجل مباحث من دولته، ولكن عند عمل البصمة التعريفية تبين ان الشخص من المسجلين في الكويت كبدون.