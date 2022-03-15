احتفظ فيلم «ذي باتمان»، الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، بصدارة شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية أسبوعا ثانيا على التوالي، على ما بينت تقديرات أولية نشرتها شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة «وورنر براذرز» ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه، مداخيل بلغت 66 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، مما رفع إجمالي إيراداته في الولايات المتحدة إلى أكثر من 238 مليونا، تضاف إليها 224 مليون دولار على مستوى العالم، علما أن تكلفة إنتاجه قدرت بنحو 200 مليون.



كذلك بقي المركز الثاني من نصيب فيلم المغامرات «أنتشارتد» (Uncharted) المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها «سوني»، إذ إن الشريط الذي يؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز جمع 9.2 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع.



أما المرتبة الثالثة فاحتلها البث الحي السبت في صالات السينما لحفلة أحيتها فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة «بي تي إس» في سيول بعنوان Permission to Dance on Stage وبلغت إيراداتها 6.8 ملايين دولار. وشكل حصول الحفلة على هذا المركز حدثا نادرا في ترتيب شباك التذاكر، وهو بات بذلك النقل المباشر الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما على الإطلاق، وفق موقع «هوليوود ريبورتر» المتخصص.