أثرت التأخيرات والإلغاءات على العديد من المطارات الألمانية أمس الاثنين بعد أن نظمت الأطقم الأمنية في نقاط تفتيش للركاب إضرابا طوال اليوم احتجاجا على الأجور وشروط العمل. وقال متحدث باسم نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات في تصريحات لـ «د.ب.أ» إن الأطقم الأمنية توقفت عن العمل في مطار كولونيا/بون «تماما» عقب منتصف الليل. وقالت الشركة المشغلة للمطار إنه تم إلغاء 94 رحلة، من بينها 59 رحلة مغادرة و35 رحلة وصول. وتم تنظيم إضرابات أيضا في مطارات دوسلدورف وبرلين وبريمن وهانوفر ولايبتسيج.



ومن المقرر أن تشمل حركة الإضراب اليوم الثلاثاء مطارات فرانكفورت ـ أكبر مطار في ألمانيا والذي كان من المقرر أن يسير نحو 770 رحلة جوية اليوم ـ وكذلك هامبورغ وشتوتغارت وكارلسروه/بادن-بادن.