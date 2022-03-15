بيع رسم نادر أنجزه بول سيزان في بداياته وعثر عليه عن طريق المصادفة خلال عملية توريث في جنوب فرنسا، مقابل 26 ألف يورو في مزاد الأحد بمدينة رانس الفرنسية، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وقد أنجز العمل على الأرجح بين عامي 1856 و1857، في بداية سنوات التدريب المهني لبول سيزان (1839-1906)، وهو يتكون من رسمين على ورقة مزدوجة.



فعلى الجزء الأمامي، ثمة رسم للفنان الذي مهد الطريق لتيار ما بعد الانطباعية، بالريشة وقلم الرصاص والحبر البني، يمثل جنديا يحمل زجاجة صغيرة ويواجه سيدة عجوز حافية القدمين تحمل قارورة في يدها اليمنى. أما الجزء الخلفي فيظهر منظرا طبيعيا يحمل توقيع ماري سيزان، الأخت الصغرى للفنان. ورغم أنه تضمن ملاحظة مكتوبة بيد جان بيار سيزان، حفيد الرسام، تشير إلى أن «الرسم الموجود هنا عمل أصلي يحمل توقيع الجد»، احتاج الخبراء إلى أكثر من عامين من البحث للتحقق من صحة العمل كجزء من دفتر أعمال يسمى «دفتر القدس».



ويتألف هذا الدفتر الذي أنجزه سيزان في شبابه من 24 صفحة كانت تضم أول رسوم الفنان.