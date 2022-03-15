تحدى الملياردير إيلون ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين ليخوض معه «قتال رجل لرجل» بشأن أوكرانيا التي تشهد هجوما واسعا للجيش الروسي منذ قرابة ثلاثة أسابيع. وكتب مؤسس شركة «سبايس إكس» المعروف بأطواره الغريبة، على تويتر «أتحدى فلاديمير بوتين بأن يخوض معي قتال رجل لرجل حول موضوع أوكرانيا»، من دون أن يحدد الشكل الذي ستتخذه هذه المبارزة.



وسأل في رسالة أخرى باللغة الروسية متوجها إلى حساب الكرملين الرسمي على تويتر «هل تقبل هذا القتال؟» وردا على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة، أكد إيلون ماسك أنه «جاد تماما» فيما يقول. وكان الملياردير المولود في جنوب افريقيا قد دعم كييف بعيد انطلاق الغزو الروسي، وغرد مطلع الشهر الجاري قائلا «اصمدي يا أوكرانيا»، موجها في الوقت عينه رسالة «صداقة إلى الشعب الروسي العظيم الذي لا يريد» الحرب.