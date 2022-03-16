أعلنت شركة أوزان المتحدة القابضة عن استحواذها على «كوفي تولز»، لما تميزت به شركة كوفي تولز في تقديم باقة متكاملة من أحدث وأرقى الحلول والابتكارات والمنتجات تحت مظلة واحدة ومن خلال موقع إلكتروني شامل ومتكامل، حيث بدأت شركة كوفي تولز في ممارسة عملياتها في مارس 2019.



وتشمل المنتجات التي تقدمها «كوفي تولز» أرقى وأشهر ماكينات صنع القهوة المنزلية المختلفة التي تلبي شتى احتياجات وتطلعات محبي القهوة، إلى جانب أجود أنواع البن، هذا إضافة إلى مطاحن القهوة المبتكرة، والأكواب المتميزة ذات أشكال ومواصفات فريدة، كذلك أدوات الباريستا التي تستخدم في المقاهي العالمية، وأدوات الشاي.



تعليقا على الاستحواذ على «كوفي تولز»، قال محمد زيد الوزان، عضو مجلس إدارة شركة أوزان المتحدة القابضة: «سعداء بانضمام الموقع الإلكتروني الفريد من نوعه في الكويت «كوفي تولز» لسجل شركة أوزان المتحدة القابضة، وذلك حرصا منا على التنوع في الخدمات التي نقدمها، حيث نؤمن بما تقدمه التكنولوجيا في تبسيط وتسهيل عمليات الشراء والبيع»، ونشكر شركة بالانس للاستشارات المالية على جهودهم المبذولة في تقديم افضل الحلول طوال فترة دراسة الصفقة لإتمام عملية الاستحواذ بنجاح.