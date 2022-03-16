ضمن الأعمال الإنسانية الخيرية والتطوعية التي تتبناها شركة Ooredoo للاتصـالات، أول شركــة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، ومبــــادرات المسؤوليــة الاجتماعية التي تطلقها، وقعت Ooredoo اتفاقية شراكة مع النادي الكويتي الرياضي للصم. وتم توقيع الاتفاقية يوم أمس الثلاثاء، 15 الجاري، في برج Ooredoo بحضور كل من المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال عيسى الموسى، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب، ومشاري العبدالجليل، مدير إدارة شريحة ذات القيمة العالية لدى Ooredoo الكويت، فيما حضر ممثلا عن النادي الكويتي الرياضي للصم كل من نائب رئيس مجلس الإدارة خالد سيد أمين، وأمين السر العام أنور منيف الحربي، ومدير النادي ومترجم لغة الإشارة عبدالعزيز الكندري.



وبموجب الاتفاقية، ستعزز Ooredoo البنية التحتية للمبنى الرئيسي للنادي الكويتي الرياضي للصم من خلال توفير شبكة إنترنت وأفضل حلول الاتصالات مع أجهزة تقوية الشبكة لتغطية إنترنت أكثر سرعة وفاعلية وكفاءة لتشمل كل مكاتب النادي. كما منحت الشركة موظفي وأعضاء النادي عروضا حصرية على خدماتها ومنتجاتها وباقاتها.



ولطالما بذلت Ooredoo الكويت جهودا ملموسة واضحة لدعم مختلف فئات المجتمع، إلا أن هذه الاتفاقية جاءت لتسلط الضوء على أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة) وبالتحديد الصم للمساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وتوفير أدوات وسبل خاصة لتفعيل دورهم في المجتمع. وتأتي هذه الخطوة اعترافا من Ooredoo بدور أصحاب الهمم الكبير في المشاركة في تحقيق إنجازات ترفع اسم الكويت، فضلا عن قدرتهم الاستثنائية على التغلب على التحديات المختلفة. وستساهم هذه الخطوة في تأهيل أصحاب الهمم من خلال توفير فرص تعليمية أكثر كفاءة تعتمد على شبكة الإنترنت والبحث في الإنترنت ما يؤدي إلى توسيع مداركهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام والمساهمة بدمجهم في المجتمع، حيث سيتلقى موظفو شركة Ooredoo حصصا مخصصة لتعلم لغة الإشارة.