تماشياً مع جهوده الرامية إلى تمكين الشباب الكويتي الطموح واستقطاب الطلبة حديثي التخرج، والذي يأتي في طليعة أركان برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن رعايته الماسية ومشاركته في معرض الفرص الوظيفية السنوي الثالث والعشرين، الذي تم تنظيمه من قبل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، يومي الأحد والاثنين 13 و14 الجاري، في الحرم الجامعي.



وفي إطار مشاركته الفعلية في معرض التوظيف، تواجد موظفو KIB في جناح البنك الخاص لاستقبال الطلبة الخريجين، حيث تم تعريفهم بطبيعة العمل في القطاع المصرفي، وعرض الفرص الوظيفية المتوافرة، والإجابة أيضا عن استفساراتهم.



كما قام البنك بتنظيم ورشة عمل وندوة خاصة لمناقشة آخر المستجدات وأبرز التحديات المتعلقة باستقطاب المواهب الكويتية والكفاءات المحلية للعمل في القطاع المصرفي، وعرض المهارات المهنية اللازمة لتحقيق أفضل النتائج في العمل، وذلك من أجل مساعدة الخريجين والمشرفين على دراسة سوق العمل المصرفي، والتحضير الجيد لإجراء مقابلات مهنية ناجحة بعد تخرجهم.



وفي كلمة من مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي، عن رعاية ومشاركة KIB في هذا المعرض، أكد فيها التزام البنك التام برعاية معارض الفرص الوظيفية المختلفة التي تقام في الكويت، لما تتيحه من فرص للطلاب للتعرف على مجالات العمل المختلفة مباشرة من قبل روادها، وما توفره من مجال واسع للشباب لإيجاد وظائف وفرص عمل مناسبة، مشيرا أيضا إلى مساهمتها الفعالة في تسهيل عملية البحث عن طاقات جديدة من شباب الكويت واستقطابهم، لما يقدمونه من أفكار حديثة ومبتكره.



واختتم الدارمي مشيدا بنجاح مشاركة KIB في معرض الفرص الوظيفية، وتعريف الشباب بطبيعة العمل المصرفي وأبرز المهارات المطلوبة للعمل فيه، مشيرا إلى عنوان البريد الإلكتروني [email protected] الخاص باستقبال السير الذاتية للشباب الطموح، وكل الراغبين في الانضمام إلى أسرة بنك KIB، تأكيدا لكفاءتهم وتميزهم.