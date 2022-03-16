أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، اعتمادها سياسة تنظيمية جديدة للرفق بالحيوان في قطاع التجزئة. وبموجب هذه السياسة، ستلتزم الشركة ببيع البيض المنتج خارج الأقفاص بنسبة 100% والذي يحمل العلامة التجارية الخاصة بـ «كارفور» في جميع الأسواق التي تتواجد فيها بحلول عام 2030، يتبعه توسيع نطاق تطبيق هذه السياسة، لتشمل جميع الخيارات المعروضة الواردة من علامات تجارية محلية، وذلك بحلول عام 2032.



وتعد هذه السياسة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وقد تم تطويرها بالشراكة مع مؤسسة «ذا هيومان ليج» المعنية بقضايا الرفق بالحيوان ومقرها المملكة المتحدة. ويرتقي سقف هذه السياسة فوق مستوى التشريعات المعمول بها في المنطقة لتحسين ظروف حيوانات المزارع.



وبحسب ما نصت عليه السياسة الجديدة لصحة ورعاية حيوانات المزارع، ستعمل «ماجد الفطيم» على ترقية الأنظمة الداخلية لحظائر الدواجن واستبدالها بأخرى أكثر استدامة تطبق نظام الحظائر العضوية المفتوحة.



وفي إطار عمل هذه السياسة الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي على مستوى الأسواق الإقليمية وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا صحة ورفاه الحيوان، ستلتزم «ماجد الفطيم» بالعمل مع الموردين لزيادة المعروض لديها من البيض المنتج خارج الأقفاص المغلقة والذي سيحمل ملصق العلامة التجارية الخاصة بـ «كارفور».



وتعليقا على اعتماد وتطبيق هذه السياسة الجديدة، قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، ان في إطار التزامنا طويل الأمد بتحقيق ريادتنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها، تفخر الشركة بتزويد العملاء بمنتجات تتوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة، والتي يتم إنتاجها بوسائل مسؤولة اجتماعيا وبيئيا.