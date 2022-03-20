سجل بر الصين الرئيسي امس أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أكثر من عام، ما يعكس خطورة التهديد الذي يشكله المتحور «أوميكرون» بعدما تسبب بأعلى عدد من الإصابات في الصين منذ بدء الجائحة.



وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن حالتي الوفاة سجلتا في مقاطعة جيلين في شمال شرق البلاد التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق أو قيود صارمة في مدن عدة.



وهذان هما أول حالتي وفاة بالفيروس يتم الإبلاغ عنهما في البر الرئيسي للصين ـ باستثناء هونغ كونغ وماكاو ـ منذ 26 يناير 2021.



وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 4638.



وذكرت مسؤولة بقطاع الصحة في الصين في مؤتمر صحافي أن ما يزيد على 95% من مرضى «كوفيد-19» في التفشي الأخير للمرض يعانون من أعراض طفيفة أو حالات من دون أعراض.



وقالت جياو يا هوي، مسؤولة بلجنة الصحة الوطنية، إن أقل من 0.1% من المرضى حالتهم خطيرة، مشيرا إلى أن بعض المقاطعات شهدت ارتفاعا سريعا في عدد حالات الإصابة، جراء انتشار متحور أوميكرون في مواقع عديدة في أنحاء البلاد.



من جهة اخرى، تم تطعيم نحو 1.24 مليار شخص في أنحاء البر الرئيسي الصيني ضد «كوفيد-19» بشكل كامل حتى أول من أمس، حسبما أفاد مسؤول بالصحة الصينية امس. وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ، في مؤتمر صحافي، إنه تم استخدام ما يقرب من 3.22 مليارات جرعة من لقاحات «كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني.



في المقابل، انتقلت شنغهاي إلى التعليم عبر الانترنت وفرضت فحوصات جماعية متجنبة بذلك الإغلاق التام.



إلا ان عشرات ملايين الأشخاص تلقوا الأوامر بملازمة منازلهم في الصين بسبب الموجة الجديدة التي أدت إلى ارتفاع الإصابات من أقل من مائة يوميا قبل ثلاثة أسابيع إلى آلاف عدة راهنا.



إلى ذلك، أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين أن الرحلات السياحية البحرية ستعود إلى تونس بدءا من 23 مارس الحالي، بعد غياب عامين.



وقال بلحسين، خلال تدشين الدورة الـ 38 لصالون الابتكار للصناعات التقليدية بالعاصمة تونس امس، إنه توجد 44 رحلة خلال العام الحالي مع إمكانية زيادتها خلال الفترة المقبلة.



وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد من أجل حسن استقبال هذه الرحلات المهمة بالنسبة للسياحة التونسية، نظرا للقدرة الإنفاقية للسياح الذي يأتون على متن هذه الرحلات، واهتمامهم بالمسائل الثقافية والصناعات التقليدية والجانب الطبيعي والبيئي.