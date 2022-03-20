أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي حولها.



جاء ذلك خلال لقاء السايح مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية امس.



من جانبه، قال نورلاند «كان من المشجع سماع رئيس المفوضية عماد السايح يؤكد الاستعداد لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما».



وأضاف «تمثل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز، لتبني قاعدة دستورية، الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية».



كما التقى نورلاند برؤساء العديد من لجان المجلس الأعلى للدولة لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ‎ليبيا.



وأبدى مبعوث الولايات المتحدة الأميركية وسفيرها لدى ليبيا ارتياحه لتعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري، وقال «ناقشنا أيضا أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية».



وكانت وليامز دعت مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل لجنتين بالمناصفة لإعداد قاعدة دستورية تنظم الانتخابات، الأمر الذي استجاب له مجلس الدولة، فيما مازال مجلس النواب يبدي تحفظا، ويفضل المضي للانتخابات عبر خارطة طريق أقرها في فبراير الماضي.