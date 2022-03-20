قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن نظام الأمم المتحدة يحتاج إلى إصلاحات.



وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي في أنطاليا التركية امس «قمنا بتبادل الآراء فيما يخص التطورات الأخيرة في أوكرانيا. ويظهر الوضع هناك من جديد أن نظام الأمم المتحدة يحتاج إلى إصلاحات».



من جهته، أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن تقديره للجهود التي تبذلها تركيا لحل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، بالطرق الديبلوماسية.



وأضاف أن تركيا «بصفتها شريكا استراتيجيا لليابان وكقوة إقليمية، تلعب دورا فاعلا في الوساطة لحل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية». وأكد هاياشي أن سلسلة الإجراءات الروسية بما فيها غزوها لأوكرانيا، تنتهك سيادة الأخيرة وسلامتها الإقليمية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الذي يحظر استخدام العنف.



وبين أن نظيره التركي أطلعه على معلومات مفصلة عن جهود تركيا الديبلوماسية القائمة على العلاقات الوثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، مضيفا «اليابان تقدر جهود تركيا وتشيد بها».



وأشار إلى اتفاقهما في مسألة مواصلة التعاون الوثيق في المحافل الدولية من أجل حماية أسس النظام الدولي.



وتابع «أكدنا على أهمية تعاون المجتمع الدولي ضد العملية الروسية، واتفقنا على العمل بشكل وثيق مع تركيا بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره».