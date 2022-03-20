قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه لا يستبعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا، مؤكدا أن على كييف توقيع وثيقة استسلام في حال عدم توصلها لاتفاق مع موسكو.



وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة «تي بي اس» التلفزيونية اليابانية «نشرت امس:» أنا مقتنع بأن هذا الصراع ـ العملية الروسية ـ سينتهي بالسلام في المستقبل القريب».



وأضاف خلال المقابلة الصحافية: «سأخبرك وللمرة الأولى، بأهم شيء: روسيا تقترح على أوكرانيا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح على الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وأنا أعلم تماما هذا، صيغة مقبولة تماما من الاتفاقية. واليوم لايزال ممكنا أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق ويوقع بوتين وزيلينسكي هذا الاتفاق».



وتابع: «إذا لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام في وقت قصير».



كما أكد الرئيس البيلاروسي اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا بمفردها، مضيفا أنه لا أحد طلب من مينسك المشاركة فيها، وقال: «لا أحد يطلب منا المشاركة مباشرة في عمليات القوات الروسية. لقد تحدثت عن هذا مؤخرا، لن نتمكن من إضافة أي شيء إلى عملية روسيا هذه، لا شيء. لديهم ما يكفي من القوة البشرية، ولديهم ما يكفي من المعدات».