أكد رئيس الوزراء النرويجي، يناس غار ستوره، مقتل أربعة جنود أميركيين في تحطم طائرة خلال مناورة لحلف شمال الأطلسي «الناتو». وقال رئيس الوزراء النرويجي بأن الجنود الأميركيين قتلوا في حادث تحطم، مبينا أن الجنود كانوا يشاركون في تدريب الناتو «كولد ريسبونس» أو (الرد البارد). أعمق تعاطفنا مع أسر الجنود وأقاربهم وزملائهم في وحدتهم. وقالت القوات المسلحة النرويجية إن الطائرة كانت من طراز «أوسبري في -22 بي» تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية. وذكر بيان القوات المسلحة النرويجية امس أن «طاقم الطائرة يتكون من أربعة أفراد وكانوا في مهمة تدريبية في مقاطعة نوردلاند في شمال النرويج. كانت في طريقها شمالا إلى بودو، حيث كان من المقرر أن تهبط قبل الساعة السادسة بقليل من مساء امس الاول»، حسبما نقلت وكالة «الأسوشيتد برس». وتحطمت الطائرة في غراتادلين في بيارن جنوب بودو، وقالت الشرطة النرويجية إن مهمة بحث وإنقاذ بدأت على الفور. وفي وقت لاحق صباح امس اكدت الشرطة من مكان الحادث، مقتل طاقم الطائرة الأميركية المكون من أربعة أفراد.