العوفان: نصب تذكاري وعمل فني يضاف إلى المظاهر الحضارية والفنية

دارين العلي



أعلن مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان عن انطلاق مسابقة الشهيد الثامنة عشرة لتصميم مجسم يرمز للوحدة الوطنية وتخليد الشهداء مخصصة لطلبة كلية العمارة بجامعة الكويت وذلك بالتعاون مع الجامعة.



وقال العوفان، في اللقاء التنويري الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بحضور اساتذة العمارة وعدد من طلاب الجامعة، ان هذه المسابقة تعد من أهم مسابقات المكتب نظرا لأهميتها من حيث الهدف والمضمون اللذان يتمثلان بإقامة نصب تذكاري وعمل فني يضاف إلى المظاهر الحضارية والفنية القائمة في الكثير من ساحات الكويت والمواقع الرئيسية في البلاد. ولفت العوفان الى اهمية المضمون وهو تكريم ذكرى شهداء الكويت الأبرار، وتعزيز مفهوم الشهادة والانتماء للوطن والوحدة الوطنية في نفوس النشء من أبناء الكويت، وكذلك التمسك بالأرض والدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وكرامته.



وأوضح أن المجسم سيتم تنفيذه في الدوار المقابل لمبنى مكتب الشهيد بمنطقة ضاحية مبارك العبدالله الجابر.



وأضاف أن الهدف من المسابقة هو العمل على تخليد ذكرى شهداء الكويت الأبرار وتحقيق الرسالة السامية لمكتب الشهيد في تنمية الولاء والانتماء للوطن وتم تخصيص المشاركة في هذه المسابقة بطلبة كلية العمارة في جامعة الكويت، لتكون المنافسة وطنية، وتتزامن مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير.



من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية إسماعيل دشتي انه سيتم اغلاق باب المشاركة نهاية الشهر الجاري. وأكد أن مكتب الشهيد يحرص من خلال مسابقاته السنوية على التأكيد على المبادئ الوطنية، لذلك فقد اختص في هذا العام طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت بهذا العمل الوطني الهادف إلى تخليد شهداء الكويت.وعن شروط المسابقة.



وذكر دشتي أن المسابقة متاحة أمام جميع طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت، وأن من شروطها أن تكون أبعاد التصميم المطلوب وفق القياسات الآتية: الطول 5 أمتار ـ العرض 5 أمتار ـ الارتفاع 9 أمتار، ومن الضروري الالتزام بكتلة المجسم على أن يكون عمق قاعدته لا يتجاوز المترين تحت الأرض، وأن يرمز التصميم للوحدة الوطنية وإلى رمز الشهادة. ويتعين التقيد بلوائح وتنظيمات بلدية الكويت - إدارة الزينة والمجسمات.



وأشار دشتي إلى أن مكتب الشهيد يمنح للأعمال الفائزة جوائز بواقع 2000 دينار للفائز بالمركز الأول، و1000 دينار للفائز بالمركز الثاني، و750 دينارا للفائز بالمركز الثالث، وقال إنه يحق لمكتب الشهيد إجراء التغيير والتعديل في الأعمال الفائزة بعد التشاور مع مصمميها.



وأكد على ألا يكون قد سبق الاشتراك بالتصميم المقدم لمكتب الشهيد في أي مسابقة، وأن يقر المتسابق بأن التصميم المقدم هو من تصميمه الشخصي، وأن حقوق ملكيته تعود إليه، وأنه غير منسوخ أو منقول أو مضاف إليه أي عنصر من أعمال الآخرين، وأنه يحق للجنة الاختيار والفرز رفض أي عمل مقدم لا يتوافق مع الشروط والمواصفات المذكورة ودون إبداء الأسباب.



وقال إن آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة هو يوم الأحد 27 الجاري.



بدورها، ‏قالت رئيس قسم العمارة في كلية العمارة جامعة الكويت د.شيخة المباركي إن هذا التعاون المشترك بين القسم والمكتب يأتي تزامنا مع ذكرى الاستقلال والتحرير بهدف تعزيز روح المسؤولية تجاه المجتمع وتخليد رموزه ومنح الفرصة للطلبة للمشاركة في المسابقات الخارجية مما يساهم في تطوير مهاراتهم من خلال التدريب العملي والعلمي.



وأعلنت المباركي عن وجود مكافآت للطلبة ‏من قسم العمارة حيث سيكرم الفائزين أيضا، لافتة إلى أن هذه النشاطات تصب في مصلحة الطالب وتعزز من قدراته وتنمي روح المشاركة المجتمعية.