برعاية ودعم ومتابعة وحضور المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، تقام المسابقة الرمضانية التاسعة للناشئة والشباب الكويتيين لحفظ القرآن الكريم بمسجد بر الوالدين بمنطقة أبو حليفة والتي توقفت لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا.



وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة أن المسابقة ستتم عبر عدد من المستويات، حيث يأتي المستوى الأول: «جزء عم» لمن هم دون سن العاشرة، والمستوى الثاني: «جزآ عم وتبارك» لمن هم دون سن الرابعة عشرة، ويأتي المستوى الثالث والأخير من ثلاثة أجزاء «عم ـ تبارك ـ المجادلة» لمن هم دون الثامنة عشرة.



وأعلنت اللجنة عن فتح باب التقديم عن طريق رابط المسابقة او بمسجد بر الوالدين يوميا عقب الصلوات اعتبارا من يوم الجمعة 18 مارس حتى يوم الخميس 13 رمضان، مشيرة إلى أنه على صعيد مواعيد الاختبارات للمستويات يأتي الاختبار للمستوى الأول يوم الأحد 16 رمضان، واختبار المستوى الثاني يوم الاثنين 17 رمضان، والمستوى الثالث يوم الثلاثاء 18 رمضان، ثم يأتي حفل التكريم وتوزيع الجوائز يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق الثامن والعشرين من رمضان.



وأوضحت اللجنة أن هناك ثمة شروطا للمتقدمين للمسابقة، ومنها لا يحق لمن فاز في أي مستوى التسجيل مرة أخرى في نفس المستوى ويحق له التسجيل في المستوى الاعلى، مع ضرورة تقديم صورة البطاقة المدنية مكتوبا عليها رقم الهاتف والمستوى الذي سيشارك فيه، مع الالتزام بمواعيد التسميع.