بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سبل تعزيز العلاقات اللبنانية ـ الكويتية، والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية إلى طبيعتها.



وأبدى الشيخ د.أحمد الناصر خلال الاتصال ارتياحه للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج، متمنيا أن تتم إعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا.



من جانبه، شكر ميقاتي الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الأوقات الصعبة، مشيدا بالمساعي الطيبة، التي يبذلها وزير الخارجية لإعادة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية إلى مسارها الصحيح.