أسامة دياب



أقامت سفارة أوزبكستان لدى البلاد حفل استقبال بمناسبة يوم النيروز «يوم الاعتدال الربيعي» بحضور ديبلوماسي وسياسي وأكاديمي وإعلامي وعدد من أبناء الجالية الأوزبكية. وأشاد سفير أوزبكستان لدى البلاد د.بهرامجان اعلايوف بعمق العلاقات الأوزبكية - الكويتية والتي وصفها بالمتطورة، مشيرا لحرص بلاده على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك مع الكويت في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



ولفت إلى أن رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف يروج لفكرة «أوزبكستان الجديدة ـ دولة ديموقراطية وإنسانية» والتي تضمن رفاهية كل مواطن في أوزبكستان، ولذلك تم إعلان عام 2022 عام الكرامة الإنسانية والتي تتماشى مع الفكرة القومية للنيروز.



ولفت أعلايوف إلى أنه يتم الاحتفال بعيد النيروز على نطاق واسع في أوزبكستان، حيث تتزين الشوارع والساحات وتقام الاحتفالات الموسيقية والعروض الفولكلورية المحلية والموسيقى الشعبية، كما تشارك المجموعات الفنية للمحترفين والهواة وفناني السيرك والشعراء وفناني البوب موهوبين في المهرجانات المحلية، كما تقام الألعاب الشعبية والعروض والمعارض والمسابقات المختلفة كجزء من الاحتفالات، وتقدم أطباق الربيع المختلفة.



وأشار إلى أن يوم النيروز أصبح في الوقت الحاضر رمزا للسلام والتسامح والإنسانية وحسن الجوار، ويعمل على دعم وتعزيز الصداقة والعلاقات بين الدول، لافتا إلى أنه في عام 2009 تم إدراج يوم النوروز في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي، وفي عام 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 مارس يوما دوليا لنيروز، ودعت جميع الدول إلى بذل الجهود للترويج لهذا العيد القديم في العالم.