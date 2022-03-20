

دعاء خطاب

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عاش جمهور مركز جابر الأحمد الثقافي ليلة فنية استثنائية بعنوان «ليلة فيفالدي» قدمتها «مجموعة الأحمدي الموسيقية» بقيادة المدير الفني للمجموعة وقائد الأوركسترا ريتشارد بوشمان، على مسرح الشيخ الراحل جابر العلي الصباح، وقد اجتمعت في هذه الليلة كل معاني الجمال والإبداع على وقع موسيقى الكلاسيكيات للموسيقار الإيطالي أنطونيو فيفالدي من عصر «الباروك»، وحضر الحفل جمهور كبير من متذوقي الموسيقى الكلاسيكية.



قدمت فرقة «الأحمدي الموسيقية» عددا من المقطوعــــات العالميــة لفيفـالــدي، فـاستهلــت بكونشيرتو الوتريات في سلم «ري» الكبير، وترنيمة «كريدو»، وكونشيرتو لآلتي ترومبيت في سلم «دو» الكبير، ويعتبر هذا الكونشيرتو أحد الأعمال القليلة المكتوبة لآلات نحاسية في أوائل القرن الثامن عشر.



وأيضا عزفت كونشيرتو أربعة آلات كمان سلم «سي» الصغير، وهذا الكونشرتو لآلات الكمان والتشيللو هو أحد أجزاء مجموعة مكونة من 12 كونشيرتو نشرت معا تحت عنوان «فيفالدي المصنف الثالث»، وقد كتب فيفالدي الذي كان عازف كمان بارعا، المئات من مقطوعات الكونشيرتو لهذه الآلة، قليل منها تضمن أداء منفردا لأربعة عازفين، ونشر هذا الكونشيرتو في وقت مبكر من حياته المهنية، وساهم في رواج شهرته دوليا.



وكان مسك الختام ترنيمة «غلوريا»، وتعد واحدة من أكثر المقطوعات شعبية في يومنا هذا، وقد تم تأليفها على الأرجح في حوالي العام 1716 خلال فترة عمل فيفالدي في «Ospedale della Pieta» وهي دار أيتام للفتيات في فينيسيا، وكتب فيفالدي ثلاث مجموعات من ترنيمة «غلوريا».