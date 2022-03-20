سماح جمال



استضاف المركز الإعلامي لمهرجان «ايام المسرح للشباب بدورته 13» في آخر مؤتمراته الصحافية رئيس اللجنة الفنية الكاتب القدير بدر محارب، وتصدى لادارة الجلسة رئيس المركز الاعلامي للمهرجان الزميل مفرح الشمري. وتحدث محارب عن عملية اختيارهم للنصوص التي قدمت لهم هذا العام، والتي وصلت الى 11 عرضا، اختير من بينها 6 عروض لكن انسحاب احدها جعل عدد النصوص المشاركة 5 عروض فقط. وكشف محارب ان هناك حالة من السوداوية المسيطرة على النصوص المقدمة ودرجة عالية من التشابه بين الافكار والطروحات التي قدمت من قبل المشاركين. وعبر محارب عن سعادته بإقامة مهرجان أيام المسرح للشباب بدورته 13 حتى لو كانت فترة التحضير له قليلة، مقدرا كل الجهود التي بذلت لإقامته من قبل القائمين عليه، وان اقامته بأقل امكانيات ومع ميزانية مخفضة أفضل من الغائه، حتى لا نمنح المجال لأعداء المسرح. ووجه كلمته الاخيرة للشباب المسرحيين، طالبا منهم بأن يكون تفكيرهم دائما مسرحيا، وتكون استعدادتهم موجودة للمشاركة في المهرجانات المسرحية سواء الإعلام عنها او لا.