تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحضور وزير الاعلام والثقافة ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. حمد روح الدين تنطلق غدا أنشطة مهرجان القرين الثقافي بدورته الـ27 على خشبة مسرح الراحل عبدالحسين عبدالرضا ويستمر حتى 30 الجاري.



وفي هذا الصدد، صرح الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام بالتكليف د. عيسى الأنصاري بأن حفل افتتاح مهرجان القرين الثقافي الـ27 سيقام غدا الإثنين 21 الجاري على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في الثامنة مساء، وسيشهد توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2021 وتكريم الشيخة د.سعاد الصباح لاختيارها الشخصية العربية ليوم الشعر العالمي من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو)».



وأكد الأنصاري أن مهرجان القرين الثقافي هذا العام سيشهد العديد من المعارض الثقافية وورش العمل والعروض المسرحية والموسيقية، وان احتفالية (اليوم العربي للشعر) والتي ستقام بالتعاون مع منظمة (الألسكو) ستقام يوم الأربعاء 23 مارس على مسرح مكتبة الكويت الوطنية وستشهد أمسية نقدية لتكريم الشيخة د.سعاد الصباح».



وقال ان المهرجان يشتمل لهذا العام على العديد من الفعاليات الثقافية منها فعالية (إحياء موروث الخيل عند العرب) وافتتاح (معرض الوثائق والصور والمخطوطات حول الخيل) و(اليوم التراثي المفتوح).



ولإيمان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التام بضرورة مواكبة التطور العلمي والثقافي، ذكر الانصاري ان مهرجان القرين الثقافي لهذا العام سيشهد عدة ورش ومحاضرات يقدمها نخبة من الفنانين والخبراء كورشة (صناعة المحتوى الرقمي) ومحاضرة (الفن والأدب بحلته الجديدة) وذلك لتعزيز أدوات المعرفة والتواصل وتنمية الثقافة الرقمية في الدولة لما لها من أهمية كبيرة في مجالي الأدب الحديث والنشر الإلكتروني وورشة (الإبداع في الخط الكوفي) لترسيخ تراثنا العربي الأصيل.



وأضاف الأنصاري: كما ستقام بعض الفعاليات الموسيقية والمسرحية كحفل فرقة (ناصر بوعوض) للفنون الشعبية في سوق المباركية ومسرحية (الطابور السادس) الفائزة بجائزة افضل عرض في مهرجان الكويت المسرحي الأخير، وذلك على مسرح الدسمة والمسرحية من تأليف فاطمة العامر واخراج علي البلوشي.