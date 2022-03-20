وصل الفنان القدير حسين فهمي امس إلى الكويت، قادما من القاهرة، وذلك للمشاركة في تصوير حلقة من برنامج «مع بوشعيل» الذي يقدمه الفنان نبيل شعيل على شاشة تلفزيون «الراي» في شهر رمضان.



وفيما أعرب فهمي عن سعادته بتواجده في الكويت وبين أهلها، وعن حبه لجمهورها، أضاف أن علاقة صداقة تربطه بالفنان شعيل، وعندما علم أنه يخوض تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى، قبل الدعوة بمنتهى السعادة.



كما تمنى لـ «بوشعيل» التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة، وأن تكون انطلاقة لتقديم برامج أخرى مميزة، لافتا إلى أنه ينتظر بشوق معرفة آراء جمهوره ومحبيه بعد عرض الحلقة.