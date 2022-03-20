عبدالعزيز الفضلي



دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل سعود العازمي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، إلى حسم العديد من الملفات العالقة بالوزارة وعلى رأسها قرار العودة الشاملة للمدارس من عدمه.



وأوضح العازمي ان وزارة التربية تعاني دائما من بطء اتخاذ القرار وعدم حسم الأمور بشكل واضح، خصوصا ان موضوع العودة الشاملة مع بداية شهر رمضان المبارك ـ اذا اتخذ قرار بذلك ـ سيؤثر سلبا على استيعاب الطلاب مع ارتفاع درجات الحرارة والازدحام المروري وخلافه، وهو ما يعني إهدار الكثير من الوقت دون تحصيل علمي حقيقي.



وطالب العازمي قيادات وزارة التربية كذلك بعودة المواد غير الأساسية حتى يستطيع الطلاب التحصيل العلمي من دون ضغط عصبي بسبب كثرة المواد العلمية دون أي حصص غير أساسية، وما يشكل ايضا عبئا وضغطا عصبيا على المعلمين الذين يضطرون مع جدول الحصص الحالي لتكثيف الشرح ودخول نفس الفصل اكثر من مرة في اليوم الواحد، وهو ما يؤثر سلبا على استيعاب الطلاب.



وأكد العازمي ان قرار عودة الدراسة من عدمه يجب فيه الاخذ بالاعتبار بكل تلك الأمور المهمة التي تؤثر على إنتاجية المعلم وأيضا مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية.



وعلى صعيد آخر، دعا العازمي وزارة التربية الى حسم ملفات العمالة المدرسية، والتي تأخرت رواتبها على مدار 6 اشهر متواصلة، مما دعا العمال الى تطبيق إضراب شامل في مختلف المناطق التعليمية ـ باستثناء منطقة الفروانية التعليمية ـ وهو ما يستدعي ضرورة اتخاذ قرار حاسم وعقوبات رادعة ضد الشركات التي تورد تلك العمالة وتهضم حقوقها.



كما طالب العازمي في ختام تصريحاته بضرورة البحث عن بدائل واقعية كتعيين عمالة دائمة على الوزارة مباشرة، مشددا على انه لا يعقل ان ينتهي المعلمون من تدريسهم إلى تنظيف المــدارس أو دفع رواتــب العمــال من جيوبهــم.‫