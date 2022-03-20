عبدالعزيز الفضلي



أكدت مديرة مدرسة البكالوريا الأمريكية أريج الغانم أن المدرسة حريصة تماما على العودة الشاملة للأنشطة المدرسية، لاسيما بعد الانقطاع الذي استمر ما يقارب عامين بسبب جائحة كورونا.



ولفتت الغانم، خلال تنظيم مدرسة البكالوريا الأمريكية الكرنفال الخيري السنوي الرابع عشر صباح أمس السبت في مقر المدرسة بمنطقة خيطان، الى ان ريع هذا الكرنفال سيخصص لصالح مركز الكويت للتوحد.



وبينت ان إقامة هذا الكرنفال الخيري السنوي بمشاركة واسعة من الطلبة وبمشاركة ما يقارب 90 جهة من مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن الهدف من الكرنفال تشجيع الطلبة على العمل الخيري لتكون لهم مساهمات فعالة في المجتمع، وتشجيعهم على الاستمرار في الأعمال الخيرية والتطوعية من أجل تنمية سلوكياتهم لكي نبني مجتمعا راسخا ومتينا قائما على التعاون والحب.



وأكدت ان الريع السنوي الذي تقيمه المدرسة من خلال هذه الفعاليات يكون لجهة تخدم فئة معينة في حاجة للدعم.



وبينت الغانم ان هناك مشاركة واسعة من قبل الطلبة والجهات الخاصة المشاركة كذلك أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب، مبينة ان هناك العديد من الأنشطة والبرامج التي ستنظمها المدرسة في الفترة المقبلة خاصة بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا.



وأخيرا توجهت الغانم بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في إنجاح هذا الكرنفال الذي يهدف الى العمل الخيري وزرعه في نفوس طلبة البكالوريا الأمريكية.