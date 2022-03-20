عبدالعزيز الفضلي



مع عودة الحياة الطبيعية وانتظام الموظفين في اعمالهم بنسبة 100% بجميع الدوائر الحكومية، سيشهد شهر رمضان المبارك للعام الحالي اول دوام حضوري تعليمي لطلبة مدارس التعليم العام بوزارة التربية منذ ما يقارب 12 عام باستثناء فترة الاختبارات، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان آخر دوام للطلبة خلال الشهر الفضيل كان في عهد وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح في العام الدراسي 2009/ 2010، مشيرة الى انه بعد ذلك بدأ يتزامن حلول الشهر الكريم خلال العطلة الصيفية.



وأوضحت المصادر انه في العام الماضي حل شهر رمضان في منتصف ابريل غير انه بسبب الجائحة لم يتمكن الطلبة من الدوام الحضوري بل تم استبداله بنظام التعلم عن بعد، مشيرة الى ان وزارة التربية تنتظر تحديد موعد الدوام في شهر رمضان المقبل من قبل ديوان الخدمة المدنية، لتقوم بدورها بتحديد موعد دوام الادارات المدرسية والطلبة.



من جانب آخر، كشفت الهيئة العامة للبيئة عن مخالفة وزارة التربية لقانون حماية البيئة بعد تلقيها شكاوى تفيد بعدم التزام الوزارة بنص المادة 41.



جاء ذلك في كتاب ارسلته هيئة البيئة لوكيل «التربية» د.علي اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قالت فيه انها تلقت شكاوى على وزارة التربية والمنشآت التابعة لها من مدارس ومناطق تعليمية وغيرها بشأن قطع واقتلاع الأشجار من غير موافقات بيئية. ولكون ذلك مخالفا لنص المادة (41) من قانون حماية البيئة، فيجب التعميم على الإدارات التابعة للوزارة بالالتزام بقانون حماية البيئة، وذلك حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزارة، وذلك لتجنب المخالفات المقررة بقانون حماية البيئة.