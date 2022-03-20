أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.مشعل الشريدة أنه شارك وفد الرابطة المكون من رئيس الرابطة د.أحمد مندني، وعضو الهيئة الإدارية للرابطة د.خالد الصيفي في اللقاء الذي جمعهم مع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.جاسم الأنصاري، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات تهم أعضاء هيئة التدريس والمبتعثين والطلبة الخريجين.



وأوضح د.الشريدة أن أبرز القضايا التي ناقشها وفد الرابطة مع د.الأنصاري اعتماد مجلس إدارة الهيئة لقرار لجنة الترقيات، وتعزيز ميزانية الفصل الصيفي القادم، وإيجاد حلول عادلة للمبتعثين المتعثرين ومن تم إلغاء بعثتهم ورصد مديونية عليهم، حيث إن هذه الشريحة تعطلت بعثاتهم دون تقصير منهم وإنما بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احترازية، علما بأن منهم المتميز علميا ومن لديه براءة اختراع من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن د. الأنصاري تفهم الوضع وأكد حرصه على حقوق أعضاء هيئة التدريس، وأن موضوع المبتعثين سيتم مناقشته في لجنة البعثات بالهيئة.



وطالب د. الشريدة بضرورة عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة في أقرب فرصه للبت في قرار اعتماد لجنة الترقيات. وذكر أن موضوع تبعية الكليات إلى وزارة التعليم العالي خطوة إصلاحية تساهم في تطوير جودة التعليم التطبيقي وتوفر الطاقات التقنية والفنية العاملة التي تواكب احتياجات سوق العمل.



من جهته أكد د.خالد الصيفي أهمية تطبيق قرار فصل الكليات التطبيقية عن معاهد التدريب والذي استوفى دورته المستندية والموافقات الضرورية اللازمة، ولما له من إيجابيات كثيرة على العملية التعليمية وعلى الارتقاء بمستوى كلا القطاعين، إضافة لما يمثله من تطبيق لقرارات مجلس إدارة الهيئة.



وأكد د. الصيفي أهمية تأهيل منشآت ومرافق الكليات التطبيقية لتكون جاهزة لعودة الدراسة الحضورية الكاملة، واستفسر أيضا من المدير العام عما اذا كان هناك مخاطبات بين الهيئة ووزارة الصحة فيما يخص العودة الكاملة للدراسة الحضورية، حيث أوضح د.الأنصاري أن المخاطبة تمت وبانتظار رد وزارة الصحة.



من جانبه أثنى رئيس الرابطة د.أحمد مندني على جهود الهيئة ممثلة بإداراتها لصرف مستحقات الفروقات المالية لمن تم ترقيتهم، وصرف مستحقات الساعات الإضافية للفصل الدراسي الاول، وصرف مستحقات نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس المتقاعدين قبل انتهاء السنة المالية.



وأهاب د.مندني بإدارة الهيئة بسرعة إصدار شهادات خريجي الكليات التطبيقية ليتسنى لهم التقديم لفرص العمل، وقد أكد د.الأنصاري متابعته للموضوع، وأن إصدار شهادات الخريجين سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.