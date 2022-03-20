عبدالعزيز الفضلي



طلب قطاع التعليم العام بوزارة التربية من قطاع المنشآت حصر المدارس المتوقع افتتاحها العام الدراسي المقبل وكذلك المتوقع إغلاقها.



وقال القطاع في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه إنه في إطار استعداد الوزارة لتنظيم العام الدراسي القادم 2022/ 2023 يرجى تزويدنا بالتالي:



الأبنية المدرسية الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال العام الدراسي القادم، وكذلك الأبنية المدرسية المتوقع إغلاقها بداية العام الدراسي المقبل، إما لضمها لبرامج الصيانة الجذرية أو لأي أسباب أخرى، آملين أن يصلنا المطلوب بصفة مهمة وعاجلة.