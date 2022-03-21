تطبيق سياسة الإحلال وتسريع وتيرة تنفيذها والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن بهدف فتح المجال أمام الكوادر والكفاءات الوطنية

تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة وبذل الجهود ومواصلة العمل المخلص الدؤوب ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز

أمامنا تحديات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب من الجميع مد جسور التعاون وحريصون على تقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد عن خالص شكره وجزيل تقديره وعظيم امتنانه لمقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد على الثقة الغالية.



وأكد الشيخ طلال الخالد بحسب بيان لوزارة الدفاع لدى استقباله المهنئين بنيله ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه الوزاري، انها محل تقدير واعتزاز ومسؤولية وأمانة، سائلا الله عز وجل أن يعينه على حملها والقيام بواجباتها والعمل بموجب أحكامها. وتقدم الشيخ طلال الخالد بالشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي «على جهوده الواضحة وإسهاماته المميزة خلال فترة توليه المنصب ،التي كان لها الأثر الكبير في إظهار قدرات وإمكانيات وزارة الدفاع وإبراز مستوى وكفاءة منتسبيها والتي كانت محل إشادة وثناء من الجميع، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الكويت من مختلف المواقع والمسؤوليات التي تسند إليه». وقال إن «استقطاب الشباب الكويتي للالتحاق بصفوف الجيش الكويتي وقطاعات وزارة الدفاع يتصدر أولويات العمل والاهتمام، إيمانا منا بأهمية تطبيق سياسة الإحلال وضرورة تسريع وتيرة تنفيذها والالتزام التام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن، وذلك بهدف فتح المجال أمام الكوادر والكفاءات الوطنية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة والإسهام في تحقيق الأهداف والآمال والتطلعات المنشودة». وشدد على أن تطوير قدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة هو محل حرص واهتمام ومتابعة كريمة من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، والعمل على ترجمة التوجيهات السامية يأتي عبر بذل الجهود ومواصلة العمل المخلص الدؤوب ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز والالتزام بأحكامه دون تفريط والحرص على تعزيز العمل الجماعي المشترك مع القطاعات العسكرية في البلاد.



وأضاف «أننا أمام تحديات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب من الجميع مد جسور التعاون والتنسيق المتبادل فيما بينهم»، مؤكدا حرصه على تقديم جميع التسهيلات وتذليل مختلف العقبات للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والتميز بالعطاء والاداء.



وعبر الشيخ طلال الخالد عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح وجميع منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين وعلى ما يظهرونه من جدية وإخلاص بالعمل والعطاء.



وذكر أن ذلك «أمر يبعث على الفخر والاعتزاز والتطلع إلى تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات والمضي قدما في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث لقطاعات الجيش الكويتي حزام الوطن وحصنه الحصين، واضعين مخافة الله عز وجل وثقة القيادة السياسية نصب أعيننا لخدمة وطننا الغالي والمحافظة على أمنه واستقراره والذود عن أرضه وصون ترابه» سائلا المولى عز وجل «أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يعيننا لما فيه خير ورفعة الكويت قيادة وحكومة وشعبا». حضر الاستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي وكبار قادة الجيش والهيئة الإدارية والمالية بوزارة الدفاع.